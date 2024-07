Resserrer les liens avec les diasporas

Cette publication présente les effectifs et les caractéristiques des populations émigrées par pays d’origine avec une attention particulière portée sur les niveaux d’éducation et la situation sur le marché du travail. Elle offre aux pays d’origine un portrait détaillé de la taille et de la composition de leurs diasporas ainsi que de leur évolution depuis 2000. Elle est composée d’un chapitre de synthèse et de six chapitres régionaux : Asie et Océanie, Amérique latine et Caraïbes, pays de l’OCDE, pays européens hors OCDE et Asie centrale, Moyen-Orient et Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Les chapitres régionaux sont suivis d’une note régionale et des notes par pays.