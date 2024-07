Réponses d’urgence de politique fiscale à la pandémie du COVID-19: Limiter les dommages au potentiel productif et protéger les personnes vulnérables

Les cas détectés de COVID-19 augmentent rapidement dans de nombreux pays, avec des effets néfastes majeurs sur la santé et la mortalité. Pour lutter contre l'épidémie et la propagation du virus, des pays ont imposé des mesures sans précédent. Il en résulte que l'activité économique a fortement ralenti dans de nombreux pays et l’incertitude croissante a entraîné une érosion générale de la confiance.