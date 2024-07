Réformes économiques 2010

Le monde est aujourd’hui confronté aux conséquences de la crise financière la plus grave qu’il ait connue depuis la Grande Dépression. Objectif croissance 2010 examine les mesures de politique structurelle qui ont été prises en réponse à la crise, évalue les effets qu’elles pourraient avoir sur la croissance économique à long terme et identifie les réformes les plus urgentes pour renforcer la reprise. Ce rapport présente en outre un bilan global des réformes mises en œuvre dans les pays de l’OCDE au cours des cinq dernières années pour stimuler l’emploi et accroître la productivité du travail. Les réformes examinées concernent l’éducation, la réglementation des marchés de produits, les politiques agricoles, les systèmes d’imposition et de transfert, la santé et les politiques du marché du travail. Les indicateurs présentés ici, internationalement comparables, permettent aux pays d’évaluer leur performance économique et leurs politiques structurelles dans un large éventail de domaines. Le raport comporte en outre trois chapitres analytiques consacrés aux thèmes suivants : la mobilité sociale intergénérationnelle, la réglementation prudentielle et la concurrence dans le secteur bancaire. les principaux défis auxquels sont confrontés l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie.