Réformes économiques 2009

Objectif croissance 2009 met en relief les réformes structurelles les plus à même d’améliorer les performances, fait le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des réformes structurelles au cours de la période récente et identifie pour chacun des pays de l’OCDE cinq mesures prioritaires qui pourraient stimuler la croissance économique sur le long terme. Afin d’accroître la productivité du travail et l’emploi, le rapport préconise des réformes dans un certain nombre de domaines, notamment l’éducation, la réglementation des marchés de produits, les politiques agricoles, les systèmes d’imposition et de transfert, la santé et le marché du travail. En outre, la présente édition contient quatre chapitres analytiques consacrés aux thèmes suivants ; fiscalité et croissance économique, investissement en infrastructures, croissance et politiques publiques, réforme de la réglementation des marchés de produits, effet de la structure de la population sur l’emploi et la productivité.