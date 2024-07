Réformes économiques 2007

Dans tous les pays de l’OCDE, les gouvernements s’emploient à renforcer la croissance économique en entreprenant des réformes structurelles. À partir d’un large ensemble d’indicateurs de politique structurelle et de performance économique, Objectif croissance 2007 fait le bilan des progrès accomplis récemment dans la mise en œuvre des réformes et définit, pour chaque pays de l’OCDE, cinq priorités pour améliorer sa croissance. Les réformes préconisées concernent des domaines comme la réglementation des marchés de produits et du marché du travail, la fiscalité, les retraites, les aides au revenu, la santé et l’éducation, le but étant d’accélérer la productivité du travail et d’accroître l’emploi. Ce numéro comporte en outre quatre chapitres analytiques qui portent sur les thèmes suivants : les effets des politiques et des institutions sur l’emploi; la réglementation des marchés de produits et la convergence de la productivité; le renforcement de la concurrence sur les marchés de produits et les facteurs qui influent sur la mise en œuvre de la réforme structurelle.