Réformes économiques 2005

Réformes économiques : Objectif croissance est une nouvelle publication annuelle destinée à compléter les Perspectives économiques de l’OCDE et les Études économiques de l’OCDE. Cette publication fait le point sur les questions de politique structurelle dans les pays de l’OCDE. Dans une optique comparative, elle met en lumière les priorités de politique structurelle qui permettront aux pays membres de l’OCDE d’accroître leur PIB par habitant et d’améliorer la productivité et l’utilisation de leur main d’œuvre.

Cet ouvrage présente les principaux indicateurs de politique structurelle (coût de la main d’œuvre et fiscalité du travail, indemnisation du chômage et prestations d’invalidité, réglementation des marchés, obstacles aux échanges, niveau d’instruction et de formation, investissement public). Des notes par pays analysent la situation de chaque pays membre et de l’Union européenne dans le domaine de la politique structurelle.

Chaque édition de Réformes économiques : Objectif croissance contiendra plusieurs études thématiques approfondies. Les thèmes traités dans cette édition sont les suivants : la réglementation des marchés de produits, les effets des pensions de vieillesse et des préretraites sur les départs en retraite, la participation des femmes au marché du travail et les conséquences budgétaires à long terme des plans d’épargne retraite assortis d’avantages fiscaux.