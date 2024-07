Réduction de la capacité de pêche

Trop de bateaux de pêches à la poursuite de poissons devenus trop rares, c’est là le problème auquel sont confrontés de manière persistante de nombreux pays. Pour corriger ce déséquilibre les états ont souvent recours à des programmes de sortie de flotte afin d’adapter la capacité de pêche aux ressources halieutiques. Ce rapport propose les meilleurs moyens de concevoir et de mettre en œuvre ces plans de sortie de flotte. S’inspirant d’études de cas réalisées par les pays de l’OCDE et les pays tiers, il soumet aux gouvernants et aux gestionnaires des pêcheries une analyse détaillée des considérations économiques associés à ces plans.