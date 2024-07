Qualité et sécurité alimentaires

Des problèmes sanitaires très médiatisés ont récemment mis le débat sur la sécurité alimentaire au cœur de l'actualité. Des pressions croissantes s'exercent en faveur de normes plus restrictives et d'une application plus stricte des réglementations existantes. Les consommateurs ne se préoccupent pas seulement de l'innocuité des produits : la qualité des aliments et la façon dont ils sont produits, le bien-être animal, l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), d'hormones ou d'autres promoteurs de croissance, les préférences culturelles, la préservation des ressources et la protection de l'environnement sont également devenus des enjeux importants du débat public sur la réglementation de l'industrie alimentaire. Face à la complexité de ces problèmes, il n'est pas facile de voir clairement les réponses politiques qui doivent être apportées. Différents facteurs renforcent les risques de conflits commerciaux : le durcissement des règles du commerce international, le développement des échanges agroalimentaires et l'utilisation croissante de nouvelles techniques biologiques. Les enjeux économiques sont importants et ces différends risquent d'occuper, à l’avenir encore, une place essentielle dans l’ordre du jour du commerce international. Ce rapport examine les désaccords commerciaux soulevés par les problèmes de qualité et de sécurité des produits alimentaires. Il résume les accords internationaux clés, illustre l’étendue et la nature des différends en cours, et étudie les contributions éventuelles de l’analyse économique pour la résolution du conflit. Il identifie également les domaines où une analyse complémentaire est nécessaire.