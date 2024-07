Qualité et internationalisation de l'enseignement supérieur

L'internationalisation fait désormais partie intégrante des missions d'enseignement, de recherche et de services publics de bon nombre d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur. En outre, les institutions opèrent sur un marché mondial où l'assurance et l'évaluation de la qualité sont devenues des questions particulièrement délicates et mobilisatrices.

Cet ouvrage examine certaines des difficultés rencontrées pour assurer la qualité de l'internationalisation. Il offre un cadre de nature à aider les établissements à concevoir et passer en revue leurs propres stratégies et politiques. Des experts de renommée internationale y analysent un environnement en pleine mutation, notamment à travers des études de cas portant sur l'Australie, les États-Unis, la Finlande, le Kenya, le Mexique et la Pologne. On trouvera également dans cette publication la primeur d'un nouvel instrument : le processus d'examen de la qualité de l'internationalisation (IQRP - Internationalisation Quality Review Process). Il s'agit d'un outil de travail indispensable aux administrateurs et chefs d'établissements qui souhaitent développer la dimension internationale de leurs programmes et services.