Programme d'évaluation de la sécurité dans les établissements scolaires en Australie

Depuis 1999, le Département de l’éducation et de la formation d’Australie Occidentale a mis en place un programme de gestion des risques de sécurité qui rencontre un certain succès. L’objectif est d’aider les proviseurs à déterminer si leurs systèmes de contrôle sont conformes aux procédures et fournissent un niveau de sécurité adapté aux risques potentiels qui menacent leur école, tout en offrant un bon rapport coût-effi cacité.