L'ouvrage, Pourquoi la pêche pirate perdure: Les ressorts économiques de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée jette un jour nouveau sur les aspects économiques, environnementaux et sociaux de la pêche pirate, sans oublier d’identifier les forces qui animent cette activité. Ce rapport s’appuie sur les conclusions d’un séminaire qui a réuni quelque 120 experts et sur des documents d’analyse rédigés spécifiquement dans le cadre de cette étude. Il présente donc les informations les plus fiables et les plus complètes à ce jour pour évaluer les mesures déjà mises en oeuvre et proposer de nouvelles solutions.