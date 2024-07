Pour des pêcheries responsables

Si l'industrie de la pêche veut survivre sur le long terme, il lui faudra adopter des pratiques et des approches plus « responsables ». Il s’agira de revoir non seulement les pratiques mêmes de l'industrie mais également les politiques du secteur public et notamment les approches en matière de gestion des pêches. Cet ouvrage montre quelles voies pourrait prendre une véritable transition vers des pêcheries responsables; il examine les conséquences possibles et recommande une série de mesures visant à accroître la prospérité dans ce secteur.

Le travail analytique de l'OCDE sur les pêcheries est mené par le Comité des pêcheries et couvre un large éventail de questions relatives à la gestion, à la conservation des ressources, aux échanges et au développement durable.