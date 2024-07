Gestion de l'enseignement supérieur, Volume 9 Numéro 3

Lors de la Conférence du Programme sur la gestion des établissements d'enseignement supérieur, en 1996, des exposés ont été présentés sur les thèmes qui constituent les priorités pour les cinq années à venir : la régionalisation, l'apprentissage à vie, la diversification, le gouvernement des établissements et la qualité. Ce numéro de la revue reprend les trois premiers thèmes. Il aborde également l'impact des changements importants des structures institutionnelles sur les questions de personnel dans l'enseignement supérieur ainsi que les conséquences de ces changements et des priorités actuelles sur le financement et les dépenses en capital.

RÉGIONALISATION Gérer l'interface université/région. Incidences sur l'élaboration d'un cadre organisationnel. Le rôle de l'université dans la région.

L'APPRENTISSAGE A VIE Préparer les enseignants pour l'enseignement supérieur de masse.

DIVERSIFICATION Changements institutionnels en Russie. Décentralisation et diversification en Espagne. Le rôle d'un conseil de financement dans les changements stratégiques. L'enseignement non-universitaire en Hongrie.

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES Incidences sur les questions de personnel.

GÉRER LES DÉPENSES EN CAPITAL Expériences internationales.