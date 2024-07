Politiques et gestion de l'enseignement supérieur, Volume 19 Numéro 3

La revue Politiques et gestion de l’enseignement supérieur, éditée par le Programme de l'OCDE sur la gestion des établissements d'enseignement supérieur (IMHE) s’adresse aux administrateurs et aux directeurs d’établissements d’enseignement supérieur et porte sur le domaine de la gestion institutionnelle. Ce numéro contient des articles sur la création de revenu et ses répercussions sur le capital universitaire ; la responsabilité individuelle et institutionnelle des chercheurs ; les valeurs, principes et l'intégrité au Royaume-Uni ; la performance scolaire dans une université brésilienne ; les universités entre l'État et le marché ; les valeurs, éthique et formation des enseignants : l'expérience du Pakistan.