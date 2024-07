Politiques et gestion de l'enseignement supérieur, Volume 18 Numéro 3

Publiée trois fois par an, la revue de l'OCDE, Politiques et gestion de l'enseignement supérieur, expose le programme de l'OCDE sur la gestion institutionnelle de l'enseignement supérieur. Elle aborde tant la pratique que la théorie de la gestion de l'enseignement supérieur par des articles et des comptes-rendus relatifs à des projets de recherche à vocation internationale. Ce numéro analyse le financement de l’enseignement supérieur, la croissance économique, la diversité, les recettes et réformes, l'université entrepreneuriale, la cyberformation, les objectifs stratégiques et les effets majeurs de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur en Allemagne.