Politiques et gestion de l'enseignement supérieur, Volume 18 Numéro 1

La revue Politiques et gestion de l’enseignement supérieur, éditée par le Programme de l'OCDE sur la gestion des établissements d'enseignement supérieur (IMHE) s’adresse aux administrateurs et aux directeurs d’établissements d’enseignement supérieur et porte sur le domaine de la gestion institutionnelle. Elle se compose d’articles consacrés à différents thèmes : assurance qualité, ressources humaines, financement, internationalisation. Ce numéro contient des articles sur les droits variables, la rémunération des jeunes diplômés, l'échec ou le succès du financement fondé sur les résultats, la ventilation par sexe et âge, l'internationalisation de l'éducation et l'espace européen de l'enseignement supérieur.