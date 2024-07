Politiques agricoles : suivi et évaluation 2015

Cette publication annuelle est une source d’information concernant le développement des politiques agricoles et du soutien à l’agriculture dans les pays de l’OCDE et dans certaines économies émergentes en utilisant la méthodologie de l’Estimation du soutien aux producteurs de l’OCDE. Les pays présentés dans le rapport représentent 88% de la valeur ajoutée globale de l’agriculture. Le rapport comprend une partie générale sur le développement des politiques agricoles et des chapitres individuels pour chaque pays.