Petite enfance, grands défis IV

Les travaux de recherche montrent qu’en matière d’éducation et d’accueil des jeunes enfants, c’est la qualité qui prime. Les pays sont de plus en plus nombreux à mettre en place des mécanismes de suivi pour veiller à la qualité et à la transparence de ces programmes. Cette nouvelle publication examine comment les pays peuvent mettre au point et exploiter de tels mécanismes pour améliorer la qualité des services et du personnel dans l’intérêt du développement de l’enfant. Elle dresse un tableau international de la situation et fournit des exemples concrets pour aider les responsables de l’élaboration des politiques, les spécialistes du suivi et les professionnels de l’éducation à définir leurs propres pratiques et stratégies de suivi.