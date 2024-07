Petite enfance, grands défis 2017

L’éducation et l’accueil des jeunes enfants (EAJE) peuvent contribuer à jeter les bases de ce que seront le développement des compétences, le bien-être et l’apprentissage futurs. Disposer en temps voulu d’informations fiables et comparables au plan international est essentiel pour aider les pays à améliorer leurs services et leurs systèmes d’EAJE. Depuis plus de 15 ans, l’OCDE mène des analyses politiques et compile de nouvelles données sur l’EAJE. Pour la première fois, le présent rapport rassemble en un seul volume l’ensemble des indicateurs clés sur l’EAJE. Il donne un aperçu complet des systèmes d’EAJE et de l’offre de services dans ce secteur et fournit également des données tendancielles et des informations sur les réformes récentes. Le rapport examine en profondeur certaines questions comme l’accès aux services et leur gestion, l’égalité des chances, le financement, les programmes, le corps enseignant et l’implication des parents. Il recense aussi les grands défis à relever pour améliorer le secteur de l’EAJE.

Avec environ 45 graphiques et des données pour les 35 pays de l’OCDE et plusieurs pays partenaires, la publication comprend également un grand nombre d’éléments nouveaux. Elle propose des données nouvelles sur l’offre de services d’EAJE et sur l’intensité de la participation des enfants de moins de trois ans (sur la base d’une typologie améliorée des structures). Elle présente aussi de nouveaux indicateurs sur le profil du personnel d’EAJE (par exemple le niveau de qualification, le salaire des enseignants et l’organisation du temps de travail) et sur l’égalité d’accès à l’EAJE. Les nouvelles analyses du PISA 2015 permettent de mettre en lumière le lien qui existe entre le nombre d’années d’EAJE et les résultats scolaires à l’âge de 15 ans, ainsi que les effets de la participation à l’EAJE sur la santé et le bien-être, et sur l’employabilité des mères.