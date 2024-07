Petite enfance, grands défis

Améliorer l’éducation et l’accueil des très jeunes enfants, tant en termes de qualité que d'accès, telle est désormais l'une des principales priorités des pouvoirs publics dans les pays de l’OCDE. On considère de plus en plus que c’est au cours de la petite enfance que se déroule la première phase du processus de formation tout au long de la vie. Pour être efficace, tout programme d’action en matière éducative, sociale et familiale devrait ainsi accorder une place essentielle à cette période de la vie. Les pays définissent leur politique dans ce domaine en s’appuyant sur des stratégies diverses dont la nature est fortement déterminée par le contexte, les valeurs et les convictions propres à chacun d’eux. En particulier, l’action visant les très jeunes enfants et les modalités de leur prise en charge sont étroitement liées aux conceptions culturelles et sociales relatives aux enfants eux-mêmes, mais aussi au rôle de la famille et des pouvoirs publics, ou encore à la finalité de l’éducation préscolaire et de l’accueil de ces enfants. Et ces conceptions diffèrent d'un pays à l'autre comme à l’intérieur d’un même pays. Toutefois, les pays sont confrontés à un grand nombre de difficultés et de problèmes analogues. Elaboré selon une optique plus vaste et plus globale que celle des précédentes études, cet ouvrage présente une analyse comparative des principaux faits nouveaux et des grands problèmes qui se posent dans 12 pays de l’OCDE. Il met en relief les approches novatrices et propose des solutions susceptibles d’être adaptées à des contextes nationaux différents. Quelles sont les stratégies les plus prometteuses pour promouvoir le bien-être de l’enfant et de la famille ? Les auteurs de cet ouvrage ont porté leur regard vers l’avenir : ils y énoncent les huit caractéristiques essentielles d’une politique efficace à l’intention des responsables désireux d’assurer un accès équitable à des services de qualité dans le domaine de l’éducation préscolaire et de l’accueil des très jeunes enfants.