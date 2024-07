Petite enfance, grands défis III

L’éducation et l’accueil des jeunes enfants (EAJE) peut apporter un large éventail d’effets bénéfiques – pour les enfants, les parents et la société en général. Cependant, tous ces effets bénéfiques ont pour condition la « qualité ». Un accroissement de l’accès aux services sans qu’on prête attention à la qualité ne produira pas de bons résultats pour les enfants ni les gains de productivité attendus à long terme pour la société.

Cette nouvelle publication porte sur les questions de qualité : elle cherche à définir ce que cette notion recouvre et décrit cinq instruments visant à améliorer la qualité de l’EAJE. De plus, elle fournit aux responsables publics des outils pratiques comme les dossiers scientifiques, les comparaisons internationales, des exemples nationaux, les fiches de réflexion, etc. afin de mettre en œuvre avec succès ces instruments.