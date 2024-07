Cet examen consacré à l’éducation et à l’accueil des jeunes enfants (EAJE) dans 20 pays de l’OCDE décrit les facteurs sociaux et économiques ainsi que les concepts et les recherches qui influent sur la politique de la petite enfance. Parmi ceux-ci, on peut citer la participation grandissante des femmes au marché du travail, la nécessité de permettre à celles-ci de concilier responsabilités professionnelles et familiales de façon plus équitable pour elles, les défis démographiques auxquels sont confrontés les pays de l’OCDE et surtout les problèmes d’accès, de qualité, de diversité, de pauvreté infantile et de handicap scolaire auxquels il faut s’attaquer. Petite enfance, grands défis II souligne les progrès accomplis par 20 pays dans la mise en œuvre des grands principes d’une politique d’EAJE réussie – principes définis dans le premier volume, Petite enfance, grands défis (OCDE, 2001). Ce deuxième volume offre également de nombreux exemples d’initiatives nouvelles en matière d’EAJE. Dans leurs conclusions, les auteurs recensent dix domaines d’action requérant l’attention des pouvoirs publics. L’ouvrage présente aussi des « profils nationaux » qui donnent une vue d’ensemble des systèmes d’EAJE en place dans les 20 pays examinés.