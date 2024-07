Perspectives économiques de l'OCDE, Rapport intermédiaire, mars 2023

Le récent recul des prix de l’énergie et des produits alimentaires a joué un rôle clé dans l’amélioration de l’activité et de la confiance au début de 2023. Même si leurs niveaux restent relativement élevés par rapport à ceux d’avant la guerre, cette diminution renforce le pouvoir d’achat de la plupart des entreprises et des ménages et contribue à réduire l’inflation globale. Le redémarrage plus précoce que prévu des activités qui avaient été suspendues en Chine devrait également avoir un effet positif sur l’économie mondiale, en réduisant les tensions sur les chaînes d’approvisionnement et en stimulant le tourisme international.