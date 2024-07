L’économie mondiale est confrontée à des difficultés grandissantes dans le contexte actuel, marqué par le plus grand choc sur le marché de l'énergie depuis les années 1970 et par la crise du coût de la vie pour de nombreux ménages affectés par une inflation galopante. Les Perspectives économiques de l'OCDE, volume 2022, numéro 2, mettent en évidence le déséquilibre et l’incertitude inhabituels des perspectives, les importants risques à la baisse liés à l'évolution des marchés de l'énergie et à l'augmentation des vulnérabilités financières avec le relèvement des taux d'intérêt, ainsi que les défis politiques associés. Des actions politiques bien ciblées et prises en temps opportun sont indispensables pour maintenir la stabilité économique, améliorer la sécurité énergétique et renforcer les perspectives de croissance future. Cette édition comporte une évaluation générale de la situation macroéconomique, et un chapitre résumant les évolutions et fournissant des projections par pays. Tous les pays membres de l’OCDE sont examinés, ainsi que certaines économies partenaires.