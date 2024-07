Perspectives économiques de l'OCDE, Rapport intermédiaire, septembre 2022

Le monde paie au prix fort la guerre d'agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Le coût humain, déjà élevé, ne cesse de s’alourdir, et les perspectives économiques mondiales se sont encore assombries.

Les Perspectives économiques intermédiaires sont principalement consacrées aux conséquences de la guerre sur l’économie mondiale et à la crise énergétique. Conjuguée aux effets encore persistants de la pandémie de COVID-19, la guerre vient ralentir la croissance dans des proportions plus importantes que prévu. L’inflation s’est accentuée et se généralise, touchant tous les pays et tous les biens de consommation. Les risques de perturbations énergétiques augmentent. Les Perspectives économiques intermédiaires constituent une actualisation des projections figurant dans l’édition de juin 2022 des Perspectives économiques de l'OCDE (numéro 111).