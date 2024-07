Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2000 Numéro 2

Deux fois par an, les Perspectives économiques de l’OCDE analysent les tendances économiques majeures qui vont marquer les deux prochaines années. Pour chaque pays Membre sont détaillées les politiques économiques les plus à même de favoriser une croissance économique équilibrée et durable. Les principales économies non membres de l’OCDE en Asie de l’Est, en Europe centrale et orientale (notamment en Russie), et en Amérique du Sud, font également l’objet d’un examen attentif. Chaque édition de ces Perspectives offre un outil de suivi sans équivalent des évolutions économiques mondiales.

Au-delà de ces sujets habituels, ce numéro 68 des Perspectives économiques de l’OCDE aborde les thèmes spéciaux suivants : - Dans quelle mesure la « nouvelle économie » est-elle nouvelle ? Pourquoi certains pays enregistrent-ils une croissance plus forte que d’autres ? - Quelles ont été les évolutions récentes du chômage structurel dans les pays de l’OCDE ? - En quoi les mouvements de prix des logements peuvent-ils modifier l’activité économique ? - Quelles sont les conséquences économiques de l’immigration ?