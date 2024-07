Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2000 Numéro 1

Deux fois par an, Les Perspectives économiques de l’OCDE analysent les tendances économiques majeures qui vont marquer les deux prochaines années. Pour chaque pays Membre sont détaillées les politiques économiques les plus à même de favoriser une croissance économique équilibrée et durable. Les principales économies non membres de l’OCDE en Asie de l’Est, en Europe centrale et orientale (notamment en Russie), et en Amérique du Sud, font également l’objet d'un examen attentif.

Au delà de ces sujets habituels, ce numéro 67 des Perspectives économiques de l'OCDE aborde les thèmes spéciaux suivants : - Quels sont les facteurs qui sous-tendent la croissance dans les différents pays de l'OCDE ? Quel est le rôle joué par les technologies de l'information et de la communication ? - Quelles sont les conséquences économiques de l'expansion du commerce électronique ? - En quoi la réforme réglementaire, en particulier dans les industries de réseau, peut-elle améliorer la performance économique ? - Quelle a été l'évolution des performances des marchés du travail au cours de ces dernières années ? - En quoi l'accroissement de la taille des marchés financiers a-t-il influencé la rapidité et l'ampleur avec lesquelles la politique monétaire agit sur l'activité et l'inflation ?