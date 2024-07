Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1991 Numéro 1

Les Perspectives économiques de l’OCDE, publication semestrielle, analysent les développements économiques récents et les perspectives économiques dans la zone OCDE. Pour la première fois, ce rapport examine les évolutions en Europe centrale et de l'Est, en Asie, en Afrique, en Amérique latine et de la zone OPEP. Ce numéro a pour thème « assurer et soutenir la reprise »