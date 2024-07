Cette édition des Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2008-2017 analyse les perspective des marchés des produits pour la période 2008-2017, en faisant une synthèse de tous les éléments recueillis par les deux organisations sur les matières premières, les orientations et les compétences de chaque pays. Ce rapport analyse les tendances des marchés mondiaux pour les principaux produits agricoles et pour les biocarburants. Les perspectives des marchés agricoles se concentrent sur la production, la consommation, les échanges, les stocks et les prix des produits considérés. Les graphiques et tableaux de cet ouvrage sont assortis d’un lien « Statlink » et d’ URL renvoyant l’utilisateur à des données présentées sous forme de tableur. Les projections relatives aux marchés couvrent les pays de l’OCDE et d’autres acteurs agricoles de premier plan tels que l’Inde, la Chine, le Brésil, la Fédération de Russie et l’Argentine, mais aussi beaucoup de pays et régions n’appartenant pas à la zone OCDE, soit un total de 39 pays et 19 régions.