Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2005

Cette onzième édition des Perspectives agricoles propose une évaluation des perspectives des marchés agricoles qui s’appuie sur les projections à moyen terme, étendues jusqu’à l’horizon 2014, de la production, de la consommation, des échanges et des prix des produits agricoles étudiés. Ce rapport met en évidence l’influence qu’exercent sur ces marchés l’évolution des conditions économiques et les politiques publiques et fait ressortir certains des risques et incertitudes susceptibles d’infléchir les perspectives des marchés agricoles. Cette édition inclut pour la première fois des « Statlinks » qui permet au lecteur, par des liens indiqués sous chaque tableau et graphique de l'ouvrage, de les télécharger directement au format ExcelTM.

Pour la première fois, les Perspectives agricoles ont été préparées conjointement par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), mettant ainsi à profit les compétences techniques de ces deux organisations concernant les produits, les politiques et les pays. Dans cette édition, les projections ont été élargies de manière à couvrir un plus grand nombre de pays en développement, parmi lesquels l’Afrique du Sud et l’Inde sont pour la première fois venues s’ajouter à l’Argentine, au Brésil, à la Chine et à la Russie, ainsi qu’à bien d’autres régions.

Les projections présentées dans ce rapport se fondent sur certaines hypothèses concernant la situation macroéconomique, les politiques agricoles et commerciales et des conditions climatiques moyennes, et décrivent donc un scénario représentatif des marchés agricoles pour les dix prochaines années.