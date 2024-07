Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2002

Cette huitième édition des Perspectives agricoles de l’OCDE 2002-2007 montre qu’une croissance économique lente, une demande faible et des niveaux de dépenses toujours élevés en matière de soutien agricole ralentissent la reprise des prix mondiaux malgré un resserrement général de l’offre ces dernières années. Cet ouvrage donne au lecteur des informations clés sur les tendances des marchés et les perspectives à moyen terme des principaux produits agricoles, montre comment celles-ci sont influencées par les politiques gouvernementales, et met en évidence les écueils potentiels et les incertitudes auxquelles elles sont exposées. Ce rapport présente des projections détaillées par produit jusqu’à 2007 pour la production, la consommation, les échanges, les stocks et les prix pour les produits de la zone tempérée des pays de l’OCDE. D’autres pays tels que la Chine, l’Argentine et la Fédération de Russie sont également examinés.