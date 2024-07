Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2001

Cette septième édition des Perspectives agricoles de l'OCDE montre comment certaines forces, aussi bien mondiales que nationales, affectent le secteur agricole et comment elles façonneront les marchés agricoles des pays de l'OCDE et du monde entier jusqu’en 2006. Selon les principes fondamentaux du marché, le point minimum du cycle des prix internationaux a maintenant été atteint après plusieurs années de baisse historique des prix. L'accroissement de la demande et des échanges devrait entraîner un raffermissement des prix au cours de la période de projection, et ce jusqu'en 2006. Cet ouvrage donne au lecteur des informations clés sur les tendances des marchés et les perspectives des produits agricoles, montre comment celles-ci sont influencées par les politiques gouvernementales, et met en évidence les écueils potentiels et les incertitudes auxquels elles sont exposées. Des projections détaillées jusqu'en 2006 sont présentées sous forme de tableaux sur la production, la consommation, les échanges, les stocks et les prix dans les pays de l'OCDE. D'autres pays tels que la Chine, l'Argentine et les nouveaux États indépendants sont également examinés.