Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2000

Cette sixième édition des Perspectives agricoles de l’OCDE analyse les grandes tendances qui façonneront les marchés des principales denrées agricoles produites dans les zones tempérées jusqu’en 2005. Au début de la période couverte par les Perspectives, les prix des producteurs de nombreux pays de l’OCDE demeurent très bas. Cet ouvrage donne au lecteur des informations-clés sur les tendances des marchés et les perspectives des produits agricoles, montre comment celles-ci sont influencées par les politiques gouvernementales et met en évidence les incertitudes et les écueils potentiels auxquels elles sont exposées. Des projections détaillées jusqu’en 2005 sont présentées sous forme de tableaux sur la production, la consommation, les échanges, les stocks et les prix dans les pays de l’OCDE ainsi qu’une sélection d’informations pour d’autres pays tels que la Chine, l’Argentine et les nouveaux États indépendants.