La qualité de la coopération pour le développement dépend de celle des personnes qui la sous-tendent. La mise en place de personnes et d’équipes souples, innovantes, mobiles, diversifiées et performantes aide les membres du CAD à appréhender pleinement le contexte, à formuler des politiques appropriées, à nouer des partenariats efficaces et à assurer une utilisation optimale des ressources limitées.