Partenariat avec le système multilatéral

Les partenaires bilatéraux s’appuient sur des acteurs multilatéraux du développement qui sont particulièrement bien placés pour faire face aux défis mondiaux, répondre aux crises et compléter les efforts bilatéraux. En 2019, l’aide publique au développement (APD) aux organisations multilatérales a atteint un niveau record de 75.6 milliards USD, soit près de la moitié de l’APD totale. Pour renforcer l’efficacité des organisations multilatérales et du système multilatéral dans son ensemble, la coopération entre les comités directeurs, entre les États membres et avec les partenaires multilatéraux est essentielle.