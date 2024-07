L'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles sont des droits humains fondamentaux qui sont essentiels à un développement durable qui ne laisse personne de côté et à la croissance économique. Les politiques et programmes de développement influent sur l'égalité des genres – de manière positive ou négative, intentionnelle ou non – et doivent être conçus pour promouvoir des changements porteurs de transformations.