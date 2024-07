L'innovation au service du développement vise à accroître l’efficacité et à explorer de nouvelles voies pour relever les défis liés au développement d’aujourd’hui et de demain. Les innovations sont des solutions concrètes — nouvelles technologies, nouveaux modèles d’affaires, nouvelles pratiques stratégiques, nouvelles approches, nouveaux partenariats et nouvelles connaissances — qui s’attaquent efficacement aux problèmes de développement insurmontables et aux obstacles au renforcement du pouvoir afin d’améliorer la vie des plus pauvres et des plus vulnérables.