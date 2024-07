Éducation à la citoyenneté mondiale, sensibiliser et accroître le soutien du public

L’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable appellent tous les pays et tous les individus à s’engager collectivement en faveur du développement durable. Un environnement propice à l’engagement des citoyens, ainsi que l’éducation à la citoyenneté mondiale permettent aux gouvernements de sensibiliser le public aux liens entre les politiques nationales et les pays en développement, et de susciter un soutien en faveur de la coopération pour le développement et de l’action à l’échelle de la société.