Statistiques de l'OCDE sur les échanges internationaux de services 2000

Les informations contenues dans cette publication conjointe de l'OCDE et Eurostat rassemblent les statistiques sur les échanges internationaux de services pour les 29 pays de l’OCDE*, ainsi que des définitions et des notes méthodologiques. Les données sont fournies et publiées selon la cinquième édition du Manuel de la Balance des Paiements du FMI et la classification OCDE-Eurostat des échanges de services, qui est compatible avec la classification de la balance des paiements tout en étant plus détaillée.

Cet ouvrage inclut des tableaux récapitulatifs par pays et par catégorie de service et des totaux par zone pour l'Union européenne (UE), G7, ALENA, OCDE-Asie et Pacifique, OCDE-Europe et pour l'ensemble de l'OCDE. Les données par catégorie détaillée de services sont également fournies pour chaque pays, pour l'UE et pour la zone euro. Les séries sont exprimées en dollars des États-Unis et couvrent la période 1989-1998. Des variables-clés pour l'année 1999 sont également fournies dans les tableaux récapitulatifs, lorsqu'elles sont disponibles.