Cette publication conjointe de l'OCDE et d'Eurostat contient les statistiques sur les échanges internationaux de services pour les vingt-neuf pays Membres de l'OCDE ainsi que des définitions et des notes méthodologiques. Les données sont fournies et publiées selon le Cinquième Manuel de la Balance des Paiements du FMI et la classification OCDE-Eurostat des Échanges de Services, qui est totalement compatible avec celle de la balance des paiements mais plus détaillée. Cet ouvrage inclut des tableaux récapitulatifs par pays et par catégorie de service et des totaux par zone pour UE15, UE12, EUR11 et OCDE qui sont comparables. Pour chaque pays, les données par catégorie détaillée de services sont également fournies. Les séries chronologiques couvrent la période 1987-1996 autant que la disponibilité des données le permet.