Données sur l'énergie nucléaire 2009

Cette édition 2009 des Données sur l'énergie nucléaire de l'Agence de l'OCDE pour l’énergie nucléaire, une compilation annuelle de statistiques essentielles sur l'énergie nucléaire, décrit les projets de construction de centrales nucléaires et les développements dans le cycle du combustible et présente des projections de la puissance nucléaire installée dans les pays membres de l'OCDE jusqu'en 2035. Ce panorama complet de la situation actuelle et des tendances qui se dessinent dans divers secteurs du cycle du combustible nucléaire constitue l'ouvrage de référence pour les décideurs, les spécialistes et les chercheurs qui travaillent dans ce domaine.