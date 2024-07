Données sur l'énergie nucléaire 2014

Les Données sur l’énergie nucléaire, compilation annuelle de statistiques et de rapports nationaux de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, présente la situation de l’énergie nucléaire dans les pays de l’OCDE. Les informations communiquées par les pouvoirs publics des pays membres de l’OCDE comprennent des statistiques sur la puissance nucléaire installée et sur la production d’électricité totale et nucléaire, les politiques nucléaires et les évolutions du cycle du combustible ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, des projections jusqu’en 2035 de la puissance nucléaire installée et de la production d‘électricité. En 2013, la production totale d’électricité des centrales nucléaires ainsi que la part du nucléaire dans la production d’électricité sont restées stables malgré les mises à l’arrêt de tous les réacteurs japonais, intervenues progressivement jusqu’à septembre, et la mise à l’arrêt définitif de six réacteurs dans la zone de l’OCDE. Les pays décidés à conserver le nucléaire dans leur mix énergétique ont poursuivi leurs projets d’augmentation de la puissance nucléaire installée. Le développement de centres de stockages en couche géologique profonde pour le combustible usé a lui aussi progressé, la première installation de ce type devant entrer en exploitation en Finlande au début des années 2020. Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces évolutions et d’autres développements dans les nombreux tableaux, graphiques et rapports nationaux que contient cet ouvrage.

Cette publication contient des « StatLinks ». Fonctionnant comme un lien internet, un StatLink fournit l'accès à la feuille de calcul correspondante.