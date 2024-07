Données sur l'énergie nucléaire 2012

Les données sur l'énergie nucléaire, la compilation annuelle de statistiques et de rapports nationaux de l'agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, présentent des informations communiquées par les gouvernements des pays membres sur la puissance nucléaire installée, la production d’électricité totale et nucléaire, les politiques nucléaires, les évolutions du cycle du combustible ainsi que, quand elles sont disponibles, des projections jusqu'en 2035 de la puissance nucléaire et de la production d'électricité. Au lendemain de l’accident survenu dans la centrale de Fukushima Daiichi en mars 2011, la puissance installée et la production du parc nucléaire global ont décliné, principalement du fait de la mise hors service de 12 réacteurs (8 en Allemagne et 4 au Japon) et de l’arrêt prolongé d’autres réacteurs au Japon. Cet accident a conduit à réaliser des évaluations de la sûreté des installations et incité certains pays à adopter des plans de sortie du nucléaire. D’autres, en revanche, restent déterminés à conserver le nucléaire dans leur bouquet énergétique, voire à s’équiper de tranches supplémentaires ou, comme la Pologne et la Turquie, de leur premier réacteur de puissance. Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces évolutions et d’autres développements dans les nombreux tableaux, graphiques et rapports nationaux que contient cet ouvrage.