Données sur l'énergie nucléaire 2015

Les Données sur l'énergie nucléaire, compilation annuelle de statistiques et de rapports nationaux de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, présentent la situation de l’énergie nucléaire dans les pays de l’OCDE. Les informations communiquées par les pouvoirs publics des pays membres de l’OCDE comprennent des statistiques sur la puissance nucléaire installée, la production d'électricité totale et nucléaire, les politiques nucléaires, les évolutions du cycle du combustible ainsi que, lorsqu'elles sont disponibles, des projections jusqu'en 2035 de la puissance nucléaire et de la production d'électricité. En 2014, la production totale d’électricité des centrales nucléaires ainsi que la part du nucléaire dans la production d’électricité ont légèrement augmenté, de 1,4 % et 0,3 % respectivement, et cela même si la totalité des réacteurs japonais est restée à l’arrêt. Aucun nouveau réacteur n’a été connecté au réseau dans les pays de l’OCDE, et un réacteur, aux États Unis, a été mis définitivement à l’arrêt. Les pays décidés à inclure le nucléaire dans leur bouquet énergétique ont poursuivi leurs projets de développer ou d’augmenter la puissance nucléaire installée, avec des avancées dans de futurs projets de construction en Finlande, en Hongrie, au Royaume-Uni et en Turquie. Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces évolutions et d’autres développements dans les nombreux tableaux, graphiques et rapports nationaux que contient cet ouvrage.

