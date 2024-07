Données sur l'énergie nucléaire 2018

Les Données sur l’énergie nucléaire, compilation annuelle de statistiques et de rapports nationaux préparée par l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, présentent la situation de l’énergie nucléaire dans les pays membres de l’AEN et dans la zone de l’OCDE. Les informations communiquées par les gouvernements comprennent des statistiques sur la production d’électricité totale et nucléaire, les capacités et les besoins du cycle du combustible et, lorsqu’elles sont disponibles, des projections jusqu’en 2035. Les rapports nationaux présentent brièvement les politiques énergétiques, la situation des programmes électronucléaires et ceux du cycle du combustible. En 2017, l’énergie nucléaire a continué de fournir des quantités importantes d’électricité en base faiblement carbonée, et ce dans un contexte de forte concurrence avec les combustibles fossiles bon marché et les énergies renouvelables. Les pays décidés à inclure ou conserver le nucléaire dans leur bouquet énergétique ont poursuivi leurs projets de déploiement ou d’augmentation de leur puissance nucléaire installée. Ainsi, des projets de construction progressent en Finlande, en Hongrie, au Royaume-Uni et en Turquie. De plus amples informations sur ces évolutions et d’autres développements sont fournies dans les nombreux tableaux, graphiques et rapports nationaux que contient cet ouvrage.

Cette publication contient des « StatLinks ». Fonctionnant comme un lien internet, un StatLink fournit l’accès à la feuille de calcul correspondante.