Données sur l'énergie nucléaire 2013

Les données sur l'énergie nucléaire, la compilation annuelle de statistiques et de rapports nationaux de l'agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, présentent des informations communiquées par les gouvernements des pays membres de l'OCDE sur la puissance nucléaire installée, la production d’électricité totale et nucléaire, les politiques nucléaires, les évolutions du cycle du combustible ainsi que, quand elles sont disponibles, des projections jusqu'en 2035 de la puissance nucléaire et de la production d'électricité.