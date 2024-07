Données sur l'énergie nucléaire 2006

Cette édition 2006 du compendium annuel de l'Agence pour l'énergie nucléaire, plus connue sous le nom de « Livre brun », présente les principales données statistiques relatives au nucléaire dans les pays de l’OCDE jusqu’en 2025. On note un grand intérêt pour l'énergie nucléaire qui se traduit par la construction de nouvelles centrales, des plans pour des installations futures et des innovations concernant l'enrichissement et le retraitement.