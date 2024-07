Nouveau centre d'apprentissage créatif dans une école pour filles en Australie

Le nouveau Centre d’apprentissage créatif de l’école secondaire pour filles Brisbane Girls Grammar School a été conçu pour regrouper les études artistiques, auparavant disséminées sur l’ensemble du campus, et pour servir de lieu de rencontre et de coeur technologique à toutes les élèves. Le bâtiment est spécialement destiné à fournir aux adolescentes l’environnement le plus flexible et innovant et prend particulièrement en considération la façon dont les filles apprennent et interagissent socialement. La conception unique contribue également à assurer une protection contre le climat chaud et humide de Brisbane.