Le terme de multifonctionnalité est de plus en plus utilisé mais différentes interprétations sont attachées à sa définition, son utilité et ses implications pour la politique au niveau national et international. L’OCDE a entrepris cette analyse pour clarifier le concept de multifonctionnalité et pour essayer d’établir un cadre analytique et une terminologie communs. Cette étude examine les aspects de production, d’externalité et de bien d’intérêt public de la multifonctionnalité. Elle présente une série de questions dont les réponses déterminent quand une intervention publique est appropriée et quelle forme elle doit prendre. Le cadre développé prend en compte toutes les externalités de l’agriculture, qu’elles soient négatives ou positives. La première question est relative à l’intensité du caractère conjoint des produits multiples au niveau de la production. La seconde identifie les circonstances dans lesquelles intervient une défaillance du marché. Une troisième question conduit à examiner les caractéristiques des produits en question en tant que biens d’intérêt public et permet de mieux définir le type d’intervention le plus approprié. Ces interventions peuvent aller de la création d’un marché à l’imposition de charges d’utilisation, en passant par la constitution de clubs ou l’approvisionnement public financé au niveau local, régional ou national. La politique la plus efficace est définie par l’intensité du caractère conjoint des produits du côté de l’offre et par leurs caractéristiques du côté de la demande, l’ensemble des coûts et bénéfices étant considérés.