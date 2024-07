Mobiliser l'opinion publique contre la pauvreté

Les citoyens des pays de l'OCDE soutiennent sans réserve les actions en faveur de davantage de solidarité et de justice à l'échelle mondiale. Cependant, et malgré l'adoption des Objectifs de développement du millénaire par leurs gouvernements en 2000, ils connaissent mal les questions de développement international. S'ils étaient mieux informés, ils pourraient apporter un soutien renforcé à l’adoption de politiques de développement plus efficaces et plus cohérentes, ainsi qu'à une hausse des financements. Les autorités nationales doivent donc mieux faire connaître tant les objectifs poursuivis que les résultats et l'efficacité de leurs politiques de développement international.